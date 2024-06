Sarto diz que discute com Governo ampliação de monitoramento em equipamentos públicos

O prefeito José Sarto falou sobre segurança em evento da Prefeitura e depois foi ao IJF ver as vítimas do tiroteio na Areninha Crédito: Reprodução redes sociais PMF

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou que o titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), Heraldo Pacheco, está em contato permanente com o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sá, após caso de tentativa de chacina em uma Areninha na última sexta-feira, 21, na Capital. Segundo o gestor municipal, a ampliação de videomonitoramento em equipamentos públicos está em pauta entre Prefeitura e Governo. As informações foram ditas, na manhã desta segunda-feira, 24, durante coletiva de imprensa, no Paço Municipal, no Centro da Cidade, sobre o plano operacional do São João de Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O prefeito de Fortaleza afirmou ainda que a ação de segurança será ampliada também para as “regiões mais propensas a esse tipo de atividade”. "A gente viu o que aconteceu nesses equipamentos públicos e lamenta a maneira como hoje está vivendo a família cearense, a família de Fortaleza, preocupada".