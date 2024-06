Nova linha de ônibus que liga Messejana a Parangaba inicia as operações nesta segunda-feira, 10

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,10.06.2024: Nova linha 328 - Messejana/Castelão/Parangaba inicia nesta segunda. Crédito: FÁBIO LIMA

A primeira saída do ônibus ocorre às 4h44min, no Terminal da Messejana, e às 5h22min, no Terminal da Parangaba. Já o último veículo deixa o Terminal da Messejana às 23 horas e sai da Parangaba às 23h40min. A nova linha percorrerá uma rota de 26,4 km, passando pelo Hospital Sarah Kubitschek e pela Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, na avenida Juscelino Kubischeck, no bairro Passaré. O itinerário do ônibus também inclui a Arena Castelão e o Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), passando por toda a avenida Doutor Silas Munguba. O POVO esteve no Terminal da Messejana na manhã desta segunda-feira para acompanhar a movimentação de passageiros no primeiro dia de funcionamento da nova linha.

Os usuários que estão no equipamento e desejam pegar a nova linha no sentido Parangaba, devem se dirigir até a plataforma A. O 328 - Messejana/Castelão/Parangaba funciona de forma compartilhada com a linha já existente 315 - Messejana/Parangaba, porém com uma diferença no itinerário. Enquanto o 315 trafega pela avenida Bernardo Manuel, o 328 passa pela avenida Juscelino Kubitschek.

Na plataforma, há um cartaz que divulga a nova linha e apresenta informações sobre o ônibus, incluindo o trajeto e detalhes sobre as primeiras e as últimas saídas do coletivo. No entanto, ainda não há uma placa indicando o ponto do 328 - Messejana/Castelão/Parangaba no terminal. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,10.06.2024: Nova linha 328 - Messejana/Castelão/Parangaba inicia nesta segunda. Crédito: FÁBIO LIMA Ana Sales, de 46 anos, estava na fila esperando o Messejana/Parangaba e afirmou que não sabia sobre a nova linha de ônibus. Apesar disso, ela considerou a novidade como boa e elogiou a disponibilidade de um novo coletivo com trajeto para o Terminal da Parangaba. Edivaldo Bezerra, de 59 anos e morador do bairro Passaré, também estava no Terminal da Messejana nesta manhã.