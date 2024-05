Moradores de Juazeiro denunciam falta de manutenção em Terminal Rodoviário

Moradores de Juazeiro do Norte reclamam da falta de manutenção em Terminal Rodoviário Crédito: Divulgação/ Reprodução- WhatsApp

Esta, no entanto, não é a primeira vez que o terminal é alvo de denúncias por parte dos usuários. Há alguns meses, na época da quadra chuvosa, ouvintes da rádio O POVO CBN Cariri relataram a presença de rachaduras no teto do equipamento, exigindo que os passageiros utilizassem guarda-chuva no interior do Terminal. Procurada, a Secretaria de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Semasp), responsável pela manutenção do Terminal Rodoviário Orlando Bezerra de Menezes, informou que tomou conhecimento da situação e que está articulando estratégias para solucionar a problemática. No que tange às lâmpadas que estão sem funcionar, a Secretaria afirmou que uma equipe de profissionais foi ao local para realizar a substituição. Além disso, outra equipe será encaminhada ao equipamento em breve para remover a vegetação na área.