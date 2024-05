Nova linha de ônibus na Barra do Ceará circulará somente em horário de pico

Esta será a primeira das dez novas rotas anunciadas pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em live realizada no último dia 15 de maio. O itinerário terá sete ônibus em circulação nos dois horários de pico, com intervalos de 15 minutos entre as viagens. Os horários serão divulgados em breve.

O ônibus partirá da avenida Leste-Oeste, na Barra do Ceará, e terá destino final na Praça Portugal, na Aldeota. Segundo o presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Raimundo Rodrigues, a escolha pelo trajeto é baseada em um estudo encomendado pela Prefeitura ainda em 2019.

“Foi feita uma pesquisa em 2019 que já mostrava o desejo de deslocamento do usuário nesse sentido. É um padrão de deslocamento. O usuário que está na Leste-Oeste, alguns têm como destino o Papicu e do Papicu para outros locais, mas havia também o interesse e o desejo do deslocamento para a Aldeota”, explica o gestor.

Ele aponta o fluxo comercial na região como um fator para a demanda desse trajeto. “É um polo comercial. É aquela população que vai trabalhar. A gente atende primeiro eles, esse pessoal que chega cedo no serviço, mas nós vamos avaliando depois. Depois que passa o horário de pico, a questão do uso do terminal fica mais viabilizada. Mas nada impede que se ao verificar uma demanda existente após esse horário, a gente aumente as viagens”, complementa.