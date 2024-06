Justiça decide que empresário acusado de homicídio no trânsito deve ir à júri popular

O empresário Roberto Ayrton Bezerra Ramos foi denunciado por homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificados após uma discussão no trânsito. A Justiça decidiu que o réu vai á júri popular. O caso foi registrado no dia 15 de junho de 2023, no bairro Varjota, em Fortaleza. A defesa do réu recorreu da sentença na última quinta-feira, 20.

O crime vitimou Hanna Moreira dos Reis, que morreu no local, e Ângelo Matheus de Araújo Bezerra, sobrevivente. O casal de namorados transitava em uma motocicleta e o empresário Roberto Ayrton conduzia o próprio carro. Houve uma discussão e o acusado jogou o veículo contra as vítimas, que foram imprensadas contra outros veículos. O motivo do crime é considerado fútil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O local é de grande fluxo de pessoas, situação de perigo comum. A via era próxima à escola e o caso ocorreu em horário de encerramento do horário letivo. O crime ainda impossibilitou a defesa das vítimas, pois o veículo colidiu na motocicleta pelas costas.