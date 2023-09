Morte durante discussão de trânsito: defesa alega que motorista quis se proteger

A bombeira civil Hanna Moreira morreu no local, e o namorado dela, Ângelo Matheus, sobreviveu após passar meses internado no IJF

De acordo com a defesa do empresário, que é feita pelos advogados Flavio Uchôa Baptista Filho e Pedro Felipe Lima Rocha, desde o primeiro depoimento, no dia da prisão em flagrante, há o relato de que, durante a discussão, as vítimas teriam atingido o automóvel com uma corrente.

Ainda de acordo com a defesa, o empresário, com o suposto barulho, imaginou que o carro teria sido alvo de disparo de arma de fogo. A ação de ter jogado o carro contra a motocicleta, de acordo com a defesa, era para se proteger. Conforme o advogado, há uma testemunha que relata ter visto a vítima na garupa gesticulando com uma corrente de ferro e, posteriormente, teria escutado o barulho dos estilhaços do vidro.

"Ele pensou que tinha sido vítima de tiro e fez aquilo que fez, mas não pensou na hora. Ele queria derrubar (o casal) para sair da situação", afirma.

A defesa alega ainda que houve uma agressão prévia contra o empresário, que segue preso há três meses preventivamente.

O advogado Flávio Uchoa afirma que solicitou as imagens das câmeras de segurança do caso, no entanto, não foi anexado ao processo. O caso era investigado pelo 2º Distrito Policial. Ele afirma que a audiência marcada para essa quarta-feira, 20, será hibrida.