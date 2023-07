MPCE denuncia à Justiça homem que atropelou casal em briga de trânsito em Fortaleza

Acusado não prestou socorro às vítimas e só teria parado o carro devido ao acionamento do Airbag e de problema no pneu, que saiu do eixo por conta do impacto com a motocicleta

O Ministério Público do Ceará (MPCE) apresentou denúncia contra Roberto Ayrton Bezerra Ramos, 53, pelo homicídio de Hanna Moreira dos Reis e pela tentativa de homicídio de Ângelo Mattheus de Araújo Bezerra. O casal estava em uma motocicleta quando foi atingido por Roberto Ayrton após uma discussão no trânsito.

O caso ocorreu no dia 15 de junho, no bairro Varjota. Segundo relatos de testemunhas e o texto da denúncia do MPCE, Roberto teria feito uma manobra mal executada para se livrar de uma poça de lama algumas ruas antes do acidente. Em resposta, Ângelo, que estava pilotando a moto próximo ao carro, teria reclamado da ação do motorista.

Quando o casal ultrapassou o carro, Roberto teria acelerado e atirado o veículo em cima da moto, que colidiu com outros automóveis estacionados na via. Hanna Moreira, que estava na garupa, teve uma fratura no crânio e na artéria femoral direita, morrendo antes mesmo de ser socorrida. Ângelo Mattheus foi levado ao Instituto Dr. José Frota (IJF) com ferimentos graves e possíveis danos neurológicos.

“Em última análise, a situação foi provocada pela má conduta do acusado, que não admitiu o próprio erro ou não se conduziu melhor, evitando uma discussão infrutífera, em que, inevitavelmente, ninguém iria ceder ao entendimento do outro. Se isso custou ao acusado a sua liberdade, as vítimas tiveram um destino ainda pior”, diz a peça do MP.

Segundo o órgão, o acusado não tentou desviar da motocicleta, assumindo os riscos inerentes de sua conduta. Depois do ocorrido, Roberto não teria prestado socorro às vítimas. A denúncia aponta que ele só parou o veículo “em virtude da abertura do Airbag e o fato da roda dianteira esquerda ter saído do eixo por força do impacto”.

Em depoimento, Roberto teria afirmado que ficou “nervoso” e “cego” durante a discussão, declarando que não teria dado tempo de parar antes de colidir com a motocicleta. No entanto, a denúncia do MP afirma que as alegações “são incompatíveis com as imagens captadas pelas câmeras de segurança” que flagraram o caso.

A denúncia pede ainda que seja fixada uma multa de R$ 40.500 para a família da vítima em caso de condenação do acusado. O valor toma como parâmetro o triplo da indenização por morte paga pelo seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

Roberto teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 16 de junho. A denúncia do MPCE, assinada pelo promotor Ythalo Frota Loureiro, ainda não foi apreciada pela Justiça.