Justiça solta empresário acusado de jogar carro contra casal após discussão de trânsito

Conforme a decisão judicial obtida pelo O POVO , Roberto foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por homicídio triplamente qualificado contra Hanna e homicídio tentada contra Ângelo, sendo as qualificadoras o motivo fútil, perigo comum e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

O crime aconteceu no dia 15 de junho deste ano e o homem foi preso em flagrante. Durante audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva. O caso foi registrado na rua Manoel Jesuíno, no bairro Varjota, em Fortaleza . Com a decisão das medidas cautelares, Ricardo responderá na Justiça em liberdade enquanto aguarda o julgamento.

"Revelam-se perfeitamente suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão a fim de se resguardar a ordem pública, notadamente, porque todos os depoimentos já foram colhidos na fase de instrução, o réu é primário, possui ocupação lícita e as medidas restritivas tendem a assegurar a aplicação da lei penal em caso de eventual descumprimento por parte do agente", aponta a decisão.

De acordo com a decisão judicial entre as medidas a proibição de manter contato físico, presencial ou pelas redes sociais como internet, WhatsApp, Instagram, Facebook e demais redes com a vítima sobrevivente.

Foi proibido de se ausentar da Comarca de Fortaleza por mais de 30 dias sem comunicação e autorização prévia do juiz, ainda devendo comparecer aos atos processuais sempre que intimado e comunicar mudança de endereço. Foi ainda suspenso ainda o direito de dirigir e de se ausentar do País.

O caso

A discussão teve início na rua Ana Bilhar, quando Roberto teria feito uma manobra mal executada e Ângelo reclamou da situação. Depois que o casal ultrapassou na moto o motorista do carro teria perseguido os dois e jogado o veículo contra a moto. Hanna morreu no local e Ângelo ficou internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Neste período o pai dele concedeu entrevista ao O POVO informando que o filho ficou com sequelas e pedindo Justiça em relação ao caso.

Defesa de Ricardo, o advogado Flávio Uchoa afirma que o cliente foi agredido previamente e que o empresário pensou se tratar de um tiro. E, para tentar se proteger, jogou o veículo contra as vítimas, ainda conforme a defesa.

