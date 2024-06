Três homens são presos suspeitos de furtarem 300 hidrômetros em Fortaleza

Crédito: Divulgação Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS)

A Polícia Civil do Ceará prendeu em flagrante três homens suspeitos de furtarem hidrômetros no bairro Alto da Balança , em Fortaleza. A ação policial aconteceu em um terreno abandonado na manhã da sexta-feira, 21, onde 300 hidrômetros que teriam sido furtados pelo trio foram encontrados. O local servia como desmanche dos equipamentos.

Segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a presença de cobre nos hidrômetros faz com que o aparelho vire alvo de criminosos, mesmo com a companhia adotando medidas protetivas, como o uso de lacres e grades. Em 2022, 1.630 hidrômetros foram furtados no Ceará.

Furto de hidrômetro: o que fazer?

Em situações como esta, a população pode entrar em contato com a companhia para a reposição da instalação por meio do número de telefone 0800 275 0195, pelo site e também pelo aplicativo da empresa.

O hidrômetro é o equipamento responsável por registrar a quantidade exata de água consumida, permitindo que as concessionárias de água realizem a cobrança, além de permitir a identificação de vazamentos ocultos de água.