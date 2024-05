Três homens são presos pelo furto de 1,5 tonelada de fios em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou três homens com aproximadamente 1,5 tonelada de fios, dois veículos e equipamentos de proteção no Álvaro Weyne, em Fortaleza. Os suspeitos foram pegos no momento em que furtavam os fios em uma via pública.

Uma equipe da Polícia Militar avistou os homens em conduta suspeita em uma via no bairro. Eles estavam cortando fios subterrâneos e guardando dentro dos veículos quando foram abordados e rendidos pelos policiais.