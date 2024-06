Trio suspeito de furto de fios é preso em operação da PMCE no Centro

Na noite de sábado, 1, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou três homens suspeitos de furtar fios de cobre no Centro de Fortaleza. O procedimento foi realizado a partir do auxílio da do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Uma equipe da 1ª Companhia do 5º Batalhão da PMCE patrulhava na região, quando por volta das 22 horas, foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de fios de cobre. Chegando ao endereço indicado, os policiais abordaram um trio que portava cerca de quatro metros de fios.

Um dos suspeitos foi flagrado retirando o material de um bueiro. Os homens com idades de 37, 36 e 26 anos, receberam voz de prisão no local e foram conduzidos para o 34º Distrito Policial (DP), unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), para serem autuados em flagrante por furto.