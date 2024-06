Quadro de saúde de bebê baleada segue estável, afirmam familiares

A bebê de nove meses baleada na cabeça na última sexta-feira, 14, segue internada no Instituto José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. De acordo com a tia da bebê, a criança ainda não passou por nenhum procedimento cirúrgico e o quadro da criança segue estável.

No sábado, em diligências da Polícia, dois homens suspeitos de atuarem na ação criminosa no bairro Joaquim Távora foram presos no bairro São João do Tauape. O principal suspeito de ter praticado a ação, reagiu à abordagem da polícia com disparos de tiros, durante o confronto foi ferido e morreu, no bairro Alto da Balança.

A dupla capturada pela polícia estava em posse de uma arma de fogo, um dos criminosos tem passagem por violência doméstica e desacato.