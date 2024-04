Cerca de 73 mil hidrômetros de mais de 50 bairros de Fortaleza devem ser trocados; veja lista

Os hidrômetros trocados serão substituídos por equipamentos mais modernos, que possibilitam a otimização da leitura do consumo e, consequentemente, do faturamento dos clientes. Os novos hidrômetros, além disso, possibilitam a redução de perdas de água. A mudança de equipamento é obrigatória e segue a normativa do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Cerca de 73 mil hidrômetros serão substituídos e 16.500 ligações de água serão padronizadas em mais de 50 bairros de Fortaleza . Segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o serviço é 100% gratuito e faz parte de um projeto de setorização do abastecimento, que tem como objetivo proporcionar maior segurança hídrica por meio do controle da pressão e da vazão para evitar perdas de água. A ação faz parte do programa Águas do Ceará.

Já a padronização, consiste no deslocamento do hidrômetro para a parte de fora do imóvel. A medida facilitará a leitura do consumo de água pelas equipes da Cagece. Não será mais necessário que o cliente esteja na residência para emitir a fatura. Em alguns casos, quando não houver a possibilidade de instalação na parede, o equipamento será instalado na calçada, junto com uma caixa de proteção.

Em nota, o gerente de Combate às Perdas de Água da Cagece, Pedro Cavalcante, detalha que a ação tem como objetivo “dar ainda mais qualidade e eficiência ao processo de distribuição de água tratada”. O conjunto de obras realizadas pela Cagece inclui serviços para melhorias nos sistemas já existentes, construções de novos sistemas e obras estruturantes para ampliação e manutenção.

A Cagece ainda reforça que o impedimento à realização do serviço se caracteriza como descumprimento de lei e pode acarretar na interrupção do fornecimento de água, conforme determinam os órgão reguladores. Os trabalhadores da companhia, que realizam esses serviços, estarão sempre fardados, portando crachá de identificação e com veículos com a marca da empresa.