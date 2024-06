Posto de saúde é inaugurado no bairro Curió nesta sexta-feira,21

A previsão da Prefeitura é que o equipamento atenda cerca de 10 mil moradores do bairro e áreas adjacentes. Com a inauguração, Fortaleza contabiliza 124 postos de saúde na Cidade.

Nesta sexta-feira, 21 , foi entregue o oitavo posto de saúde contemplado no pacote de investimentos da gestão municipal para a área. A Unidade de Atenção Primária à Saúde Marcia Maria Mesquita Veloso está situada no bairro Curió , que faz parte da Regional de Saúde VI.

O novo órgão faz parte do pacote de investimentos na saúde que contempla mais de R$ 130 milhões, segundo a prefeitura de Fortaleza.

"Esse novo posto vai oferecer para a comunidade aqui do Curió uma oportunidade de se consultar no bairro. As pessoas precisavam sair daqui para buscar atendimento em locais bem distantes, e agora, com o posto do Curió, a gente vai atender a população do local”, comentou o prefeito José Sarto.

O nome da unidade de saúde é uma homenagem a Márcia Maria Mesquita Veloso, fortalezense que dedicou sua vida ao serviço público municipal. Filha de uma costureira e de um guarda municipal, atuava na área da educação e tinha a vida voltada à caridade, ajudando a comunidade.