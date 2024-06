Novo terminal José de Alencar será entregue nesta semana, anuncia Sarto

Equipamento está localizado na área do antigo Beco da Poeira, no Centro de Fortaleza. As obras foram iniciadas em abril do ano passado, e o local deve atender à demanda do antigo terminal aberto de ônibus da Praça da Estação

O novo terminal José de Alencar será entregue nesta quinta-feira, 20, no Centro de Fortaleza. O anúncio foi feito pelo Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em transmissão nas redes sociais nesta terça-feira, 18. O equipamento está localizado na área do antigo Beco da Poeira, ao lado da estação de metrô, entre as ruas Guilherme Rocha e Liberato Barroso.

As obras do terminal foram iniciadas em abril do ano passado. O gestor municipal informou que o equipamento deve atender à demanda do antigo terminal aberto de ônibus da Praça da Estação. A entrega será realizada a partir das 9h30min pela Prefeitura de Fortaleza.



