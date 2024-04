Moradores relatam dificuldade em ligar para postos de saúde de Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. O POVO tentou contato por telefone com 34 postos de saúde de Fortaleza, distribuídos nas seis regionais de saúde Crédito: Samuel Setubal

Uma leitora do O POVO relata que tentou realizar chamadas para algumas unidades de saúde, mas os telefones não estariam funcionando. Em uma das tentativas, ela afirmou que a ligação se encerrou após um toque. Além dos números de telefone, as informações disponibilizadas no site da Prefeitura incluem a localização das unidades de saúde, com o endereço, bairro e CEP. No dia 6 de março, a partir dos números disponibilizados em uma das seções do Canal Saúde, a reportagem ligou para 28 postos de saúde da Capital, entre as 8h30min e as 9h30min. Para o número de telefone de cada posto, foram realizadas duas tentativas de ligação, porém nenhuma foi atendida.

Na maioria das ligações, a chamada foi completada, mas ninguém atendeu. Em outros postos de saúde, o contato não foi realizado por diferentes motivos: não foi possível completar a ligação, o número está bloqueado ou não pode receber chamadas e, em uma das unidades, a linha estava ocupada. Público busca informações pessoalmente Na terça-feira, 12, O POVO visitou a entrada de três postos de saúde da Capital: César Cals de Oliveira — que passa por reformas, porém parte dos serviços ainda ocorre na unidade — no bairro Alto da Balança, Antônio Ciríaco de Holanda, na Parangaba, e Miriam Porto Mota, na Aldeota.

A maioria dos moradores entrevistados afirmou que prefere ir pessoalmente às unidades por considerar mais rápido. Rosilene Beserra, de 61 anos, mora próximo ao posto César Cals de Oliveira. Ela disse que a unidade de saúde é a única para a qual consegue realizar ligações. “Aqui, até que eu tenho sorte. Eu ligo e eu consigo. Geralmente aqui eu sou atendida.”

Porém, ela relatou que chegou a entrar em contato por telefone com outras unidades de saúde e não teve sucesso.

“Eu até desisti de ligar. Eu vou logo lá, porque os telefones não atendem. Só chama, chama, chama. Você liga dez, 15 vezes por dia. Não atendem”, disse.



A moradora explicou que realiza as chamadas para obter informações sobre agendamento de exames, atendimento e acolhimento, além de informações sobre a disponibilidade de medicamentos. O que diz a Prefeitura de Fortaleza Em nota enviada no dia 6 de março, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, dos 118 postos de saúde de Fortaleza, 32 estão passando por obras de requalificação e 15 tiveram as intervenções finalizadas recentemente. Segundo a SMS, as reformas incluem a manutenção das instalações elétricas das unidades, o que poderia ter ocasionado oscilações nos ramais telefônicos.