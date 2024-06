Corpo com sinais de violência é encontrado no Pirambu

Repórter do caderno de Cidades

Cadáver foi encontrado nas proximidades do cruzamento da avenida Dr. Theberge com rua Santa Elisa. Vítima não foi identificada formalmente. DHPP investiga o caso

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado, 22, na orla da Praia do Pirambu, em Fortaleza, nas proximidades do cruzamento da avenida Dr. Theberge com rua Santa Elisa.

O cadáver apresentava sinais de violência, confirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ainda de acordo com a pasta, o homem não foi identificado formalmente até o momento.

Suspeitos do crime também não haviam sido localizados até a publicação desta matéria. O Departamento de Homicídios Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.