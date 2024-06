Estruturas das trilhas do Parque do Cocó estão danificadas e não há previsão de recuperação

Corrimãos das pontes de madeira e mobiliários urbanos, principalmente bancos de concreto, nas trilhas do Parque do Cocó, no bairro que dá nome ao parque, em Fortaleza, estão com as estruturas danificadas. As trilhas, localizadas dentro da Unidade de Conservação (UC), são uma das principais atrações do local e permitem o contato direto com bioma cearense. O POVO constatou a situação na manhã dessa quarta-feira, 19.

No interior do parque, existem oito pequenas pontes de madeira, que permitem a passagem sob as águas do rio Cocó e por demais trechos das trilhas, e um píer, localizadas entre a avenida Sebastião de Abreu e Engenheiro Santana Júnior.

Todos os equipamentos necessitam de restaurações pontuais ou modificações. As estruturas estão, ainda, com piso apodrecido e buracos, além disso, pelo menos quatro estruturas estão com corrimãos de madeira quebrados com partes pontiagudas expostas.