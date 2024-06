Bairros Messejana e São Gerardo receberão novos campi do IFCE em Fortaleza

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) terá mais seis novos campi no Estado, dois em Fortaleza, nos bairros de Messejana e São Gerardo. Outros quatro campi devem ser construídos nos municípios de Mauriti, Campos Sales, Lavras da Mangabeira e Cascavel. As obras foram anunciadas na tarde desta quinta-feira, 20, no Palácio da Abolição, durante a visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva à capital cearense.

Devem ser investidos mais de R$ 150 milhões nas obras. A implementação de novos campi do IFCE faz parte do pacote de investimentos de R$ 778,9 milhões em instituições federais de ensino e de saúde no Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, a meta com as construções dos novos campi é gerar cerca de 8,4 mil vagas de educação profissional e tecnológica (EPT).