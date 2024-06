Professores e técnicos em greve realizam ato próximo ao Palácio da Abolição em evento com Lula

Concentração de servidores foi no cruzamento das ruas Moreira da Rocha e Nunes Valente, próximo à sede do Governo do Estado, que recebe a visita do presidente Lula nesta quinta-feira, 20

Professores e técnicos-administrativos federais da educação em greve realizam ato no cruzamento das ruas Moreira da Rocha e Nunes Valente, no bairro Meireles, em Fortaleza, próximo ao Palácio da Abolição. O local recebe no início da tarde desta quinta-feira, 20, a visita do presidente do País, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para anúncio de investimentos na saúde e educação no Estado.

No evento, alguns servidores foram autorizados a entrar na sede do Governo do Estado, onde seguem com a mobilização. Outros, que estão com blusa da mobilização grevista, foram impedidos de entrar no Palácio da Abolição. O ato da categoria busca chamar a atenção da condição grevista no ensino superior durante a passagem do presidente pelo Estado.

A presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC), Irenísia Oliveira, destaca o reforço das reivindicações dos servidores da educação. “Recomposição salarial de orçamento da universidade, contra a reforma administrativa, nos posicionando muito firmemente na defesa dos pisos constitucionais de educação e saúde, mostrar que estamos vivos”, comenta.