Quatro PMs são presos suspeitos de envolvimento em morte de diretora de hospital

A profissional da saúde foi morta no dia 15 de maio. Defesa dos PMs, advogado Walmir Medeiros, afirma que um deles foi detido por ter consultado, em serviço, após o crime, a placa do carro e o nome da vítima

Após o crime, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local colhendo as primeiras informações sobre a ocorrência.

O POVO apurou que Jandra era graduada em enfermagem e conduzia o próprio carro na avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Pirambu, em Fortaleza . Uma testemunha que estava com ela no momento do crime relatou à Polícia que um motociclista colidiu na traseira do carro de Jandra e em seguida passou pelo carro ainda atingindo o retrovisor. A mulher discutiu rapidamente e em seguida o piloto aguardou a condutora no sinal de trânsito e efetuou os disparos, que resultaram na morte.

O percurso feito por Jandra era rotineiro e ela passava pela via diariamente, pois era o caminho entre a casa e o trabalho. O criminoso teria usado uma moto com a placa encoberta, o que dificultava a identificação do veículo, conforme O POVO apurou. Jandra já havia trabalhado na cidade de Sobral, onde foi ameaçada. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado na época. Ela morava em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Procurada pelo O POVO, a defesa de dois militares, realizada pelo advogado Walmir Medeiros, afirma que os policiais estão presos por um desses militares, em serviço, e no momento do crime, ter feito uma consulta na placa do carro que estava a mulher morta. E em seguida consultou o nome da vítima, com base na placa do automóvel.

Para a defesa, o policial militar foi preso por ter consultado o nome da vítima da ocorrência. "Tentar produzir um culpado gera uma perda de energia", ressalta o advogado que critica a forma como a investigação foi conduzida.