Homem é morto a tijoladas, pauladas e tiros após briga de vizinhos no Passaré

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Discussão teria começado por causa da soltura de cães em um terreno. Pai e filha, suspeitos do crime, foram presos. Outras cinco pessoas teriam participado da ação

Por volta das 11h30min, Ronildo e Romário passaram a discutir por causa dos cachorros. Os dois trocaram socos e Romário chegou a atingir Ronildo com golpes de faca. Uma testemunha disse que Ronildo foi ferido no supercílio e na perna e que as lesões pareciam ser leves.

Um homem foi morto após ser espancado e atingido por golpes de tijolos , pedaços de pau e disparo de arma de fogo nessa quarta-feira, 5, no bairro Passaré, em Fortaleza . A discussão que levou à morte de Francisco Romário Carneiro Martins, de 31 anos, teria se iniciado por causa de cachorros . Dois suspeitos do crime, pai e filha, foram presos .

Conforme uma outra testemunha, esse homem e Romário passaram a discutir. Após o homem desconhecido sacar a arma de fogo, Ronildo chegou a gravar um vídeo, no que aquele teria dito que “seria o último vídeo que ele iria fazer na vida”.

Após a briga, por volta das 13h30min, a filha de Ronildo, Rafaela de Oliveira Evangelista, foi até à casa de Romário acompanhada de um homem que não foi reconhecido por testemunhas. Ele estava armado com uma pistola.

Instantes depois, esse homem desconhecido voltou acompanhado de Rafaela e mais quatro pessoas — uma delas, uma testemunha disse que aparentava ter 12 anos. O grupo, então, teria arrebentado o portão da casa de Romário, tirado a vítima de casa e passado a agredi-lo com socos e chutes.



Romário ainda foi baleado na perna e passou a receber golpes com paus e tijolos, inclusive, na cabeça. Ele morreu no local do crime. Os criminosos fugiram em motos, levando o celular da vítima.



A Polícia Militar foi acionada e prendeu Ronildo e Rafaela. Os dois foram encaminhados ao 16º Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante por homicídio.

A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar os demais suspeitos do crime. Nesta quinta-feira, 6, Ronildo e Rafaela foram submetidos a audiência de custódia, em que a prisão preventiva deles foi decretada.



“Embora os autuados não registrem antecedentes criminais, apesar dessa condição favorável, a mesma não elide o decreto prisional quando as circunstâncias do fato assim determinarem”, justificou na decisão a juíza Danielle Pontes de Arruda Pinheiro.



“Assim, conquanto não registrem antecedentes, a conduta foi extremamente reprovável e denota periculosidade concreta, diante da forma em que o crime foi perpetrado".