Operação cumpre mandados de prisão e apreende carros de luxo no Ceará

Suspeitos utilizavam dados de terceiros para abertura de contas bancárias e solicitação de cartões. Polícia apreendeu veículos e relógios de luxo com os homens

De acordo com a PC-CE, as investigações apontam que os três homens, de 28, 31 e 36 anos, tinham informações sobre os dados de outras pessoas e utilizavam para abertura de contas bancárias e solicitações de cartões.

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, nessa quinta-feira, 6, três mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão contra três pessoas investigadas pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsidade de documento público, lavagem de dinheiro e por integrar grupo criminoso.

Com os valores, os suspeitos realizavam compras de veículos e de aparelhos celulares para revender.

As prisões foram realizadas em Fortaleza, nos bairros Parque Manibura e Canindezinho, e no município de Itapipoca. Além das prisões, foram apreendidos veículos e relógios de luxo com os homens.

Mais detalhes sobre a operação serão apresentados no fim da manhã desta sexta-feira, 7, na sede da PC-CE, localizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.