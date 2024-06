Além do terreno do São Pedro, UFC terá mais dois imóveis na Praia de Iracema

Antigo terreno onde seria construído do Acquario Ceará agora está sob responsabilidade da UFC Crédito: FCO FONTENELE

A Universidade Federal do Ceará (UFC) solicitou à Superintendência do Patrimônio da União (SPU) a cessão gratuita, por tempo indeterminado, de uso do terreno pertencente à União onde estava instalado o Edifício São Pedro. Na região da Praia de Iracema, outros dois imóveis também pertencentes à União, deverão se tronar equipamentos acadêmicos: o imóvel do antigo projeto Acquario Ceará e um da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Em nota, a UFC destacou que aguarda "com a maior brevidade possível, os procedimentos para a imissão de posse". A intenção, no terreno do Edifício, é edificar um equipamento da área de cultura, arte e eventos, instalação que, segundo a UFC, tem também potencialidade de gerar melhorias urbanísticas na ocupação da região. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No terreno do Acquario, pertencente ao Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS), será instalado o Campus Iracema, que receberá recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Educação. Cessão de uso do terreno foi firmada em dezembro de 2023 e o espaço deverá abrigar, de acordo com a UFC, os laboratórios do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciêncais Naturais (CTCN). "Os espaços do CTCN apresentarão visualizações de ecossistemas marinhos, exposições de fósseis do acervo da UFC, descobertas arqueológicas e apresentações sobre astronomia", informou a Universidade em nota.