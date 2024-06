Unicef promove seminários em Fortaleza sobre saúde mental e oportunidades para adolescentes

Foram apresentadas no seminário algumas das ações desenvolvidas pela Unicef, dentre elas a estratégia 1 Milhão de Oportunidades (1MiO), que já abriu portas para 27 mil adolescentes no Ceará, e o canal virtual Pode Falar

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) realizou ao longo desta sexta-feira, 7, dois seminários sobre saúde mental e garantia de oportunidades para adolescentes. A atividade, que é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, ocorreu no Cuca do Jangurussu, e teve como principal objetivo dialogar com as lideranças de projetos sociais da capital e do interior.

Foram apresentadas no seminário algumas das ações desenvolvidas pela Unicef, dentre elas a estratégia 1 Milhão de Oportunidades (1MiO), que já abriu portas para 27 mil adolescentes no Ceará, e o canal virtual Pode Falar.

No período da manhã, técnicos, gestores e adolescentes participaram do seminário “Saúde Mental e Adolescências”, realizado na sala do cineclube do equipamento. Na oportunidade, a intermediadora da palestra, psicóloga Madeline Abreu (CRP 11-115) fez uma exposição sobre a temática no contexto étnico-racial e de gênero, com enfoque na residência social da iniciativa Agenda Cidade Unicef.