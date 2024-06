Juvfest 2024 acontece neste sábado, 8, no Cuca Mondubim

O festival focado para as juventudes de Fortaleza contará com atividades, esportes e cultura e acontecerá no sábado, 8, começando a partir das 9 horas

O Juvfest 2024 acontecerá no sábado, 8, com atividades de formação, esportes e cultura. Voltado para para as juventudes, o evento começa às 9 horas, no Cuca Mondubim, e segue até às 21 horas. As inscrições para as atividades formativas poderão ser feitas no local, no próprio dia 8.

O acesso é aberto ao público e todas as atividades são gratuitas. Os espaços contarão com intérprete de Libras para maior acessibilidade do evento.

Com o tema “Juventudes no Centro”, a 2ª edição do evento traz foco para o protagonismo dos jovens da cidade. A programação estará dividida nos seguintes eixos: empreendedorismo, sustentabilidade, esportes, cultura, tecnologia, educação/capacitação, criatividade, comunicação e cidadania.