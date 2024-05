Começa a etapa final da demolição do Edifício São Pedro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,14.05.2024: Desvio de trânsito lá do Edifício São Pedro. Crédito: FÁBIO LIMA

O Edifício São Pedro, em demolição desde março deste ano, entrará na etapa final das obras. De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Samuel Dias, a demolição dos quatro pavimentos superiores do prédio deve ser finalizada até a próxima sexta-feira, 17. Dessa forma, as obras seguem para os dois pavimentos restantes. O secretário afirmou que as obras serão concluídas dentro do prazo estabelecido, em junho de 2024. “Também vamos começar a fazer o recolhimento de todo o entulho. Até o momento, material demolido ia sendo depositado nos andares inferiores para tornar a estrutura mais estável para o acesso das máquinas. Mas a partir de agora vamos começar a recolher ”, pontuou o gestor. Segundo a Infraestrutura municipal, o material demolido será reciclado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Custeada pela Prefeitura de Fortaleza, a demolição foi avaliada em R$ 1,7 milhão. Ainda conforme o representante da Seinf, o ressarcimento do valor deve ser feito pelos proprietários do empreendimento. “Acredito que antes da da conclusão da demolição já se tenha um acordo para o pagamento desse valor”, concluiu.