Feriado em Fortaleza é marcado por chuvas e pontos de alagamento

A água que caiu sobre a capital cearense durante a manhã e início da tarde frustrou os planos de turistas e moradores locais que desejavam ir à praia. No calçadão da Beira-Mar e na Praia de Iracema, o movimento foi baixo

Turistas de São Félix do Xingu, no Pará, Nathaly Castro e Deilis Lima chegaram à capital cearense na última terça-feira, 28, e estão hospedadas em um hotel na Praia de Iracema.

Para quem achava que ia curtir as praias de Fortaleza com sol na manhã desta quinta-feira, 30, feriado de Corpus Christi, o plano não deu certo. Desde quarta, 29, a Cidade vem sendo banhada pela chuva . O POVO circulou pela Praia de Iracema e pelo calçadão da Beira-Mar e não deu outra: praias quase vazias e registro de vários pontos de alagamento .

“Chegamos com muito sol na terça, e hoje está assim”, disse Nathaly. As duas contaram que estão se sentindo ilhadas pela água que cai.

Entre as 7 horas dessa quarta, 29, e as 7 horas desta quinta, 30, Fortaleza registrou os maiores acumulados de chuva no Ceará. Foram contabilizados 98 milímetros, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).