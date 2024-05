Fortaleza tem maior acumulado de chuvas do Estado no feriado de Corpus Christi; veja previsão

A previsão é de chuva ao longo do dia desta quinta-feira, 30, feriado de Corpus Christi

A Capital registrou 98 mm no posto Água Fria. Paracuru e Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, registraram 48,2 (posto Paracuru) e 41 (posto Pacatuba).

A previsão é de chuva ao longo do dia para esta quinta. Já para esta sexta-feira, 31, é esperado, da madrugada a manhã, céu nublado a parcialmente nublado com chuva. À tarde e à noite, céu parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuva isolada.

