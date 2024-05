Dia de Corpus Christi: o que abre e fecha no dia 30 de maio

O dia de Corpus Christi é considerado ponto facultativo pelo Governo Federal e no Ceará como um todo. Em Fortaleza, conforme a lei municipal 8.796/2003 , a data é feriado .

A Igreja Católica celebra, no dia 30 de maio , o dia de Corpus Christi , para relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A data, que acontece 60 dias após a Páscoa, apresenta atividades como a confecção de tapetes nas ruas e igrejas.

As contas de consumo (água, energia, telefone) e os carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos no dia 31, sem acréscimo.

Em alguns locais, as salas de autoatendimento estarão disponíveis para os clientes no dia do feriado, a critério da instituição. Na sexta-feira, 31, o atendimento ao público nas agências retorna normalmente.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial no feriado em questão. Compensações bancárias, incluindo a TED, também não acontecerão; o PIX funcionará normalmente.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado (Sincofarma), as farmácias poderão funcionar normalmente, desde que sigam a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

A entidade recomenda a homologação da abertura dos estabelecimentos, por meio do contato junto ao sindicato.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o funcionamento no feriado será facultativo.

As agências dos Correios estarão fechadas na quinta-feira, 30, em todo o país. O serviço retornará ao funcionamento normal na sexta-feira, 31, a partir das 8 horas.

Assaí Atacadista: As 15 unidades do Assaí Atacadista no Ceará abrirão com horário de funcionamento normal no feriado de Corpus Christi.

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados vão funcionar normalmente no Ceará durante o feriado.

Assim como nos demais feriados, padarias poderão funcionar normalmente, ficando a critério de cada estabelecimento, conforme o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará.

As lojas Bezerra de Menezes, Washington Soares, Mister Hull, Jóquei Clube, Cidade dos Funcionários, Parangaba, Tapioqueiras, Kennedy, Montese, Cais do Porto, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte e Iguatu estarão abertas das 7h às 22h.

Pão de Açúcar: As 13 lojas da rede Pão de Açúcar vão funcionar de acordo com o horário de feriado padrão de cada unidade. As lojas Fátima, Júlio Ventura, Cocó, Mucuripe e Virgílio Távora funcionam das 6h às 21h. As lojas Náutico e São João das 6h às 23h.

A loja do Shopping Center Um funciona das 7h às 20h. O Pão de Açúcar Aguanambi e do Iguatemi Bosque funcionam das 7h às 22h. Já as unidades Buena Vista e São Gerardo das 7h às 21h e a loja do Shopping Aldeota das 7h às 19h.

Extra: A loja da rede Extra Mercado (Rodoviária) terá alteração de horário de funcionamento. A unidade vai encerrar as atividades duas horas mais cedo, abrindo das 7h às 20h.

Ceasa

A Ceasa funciona nesta quinta-feira, 30 de maio. A administração, no entanto, estará fechada.

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustíveis vão funcionar normalmente em todo o estado, conforme a resolução ANP 41/2013, durante o feriado.

Casas lotéricas

As casas lotéricas não vão funcionar na quinta-feira, segundo o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Ceará.

Metrofor

O metrô de Fortaleza e Região Metropolitana terá funcionamento especial no Corpus Christi. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam o funcionamento em horário normal e encerram as atividades mais cedo que o habitual.

Confira os detalhes em cada linha do Metrofor:

Linha sul: de 5h30min até próximo de 19 horas, com intervalos de 30 minutos entre as viagens, em todas as estações.

Linha nordeste: As partidas dos trens, saindo simultaneamente das estações Iate e Parangaba, serão nos seguintes horários: 5h30, 6h07, 6h44, 7h25, 8h06, 8h47, 9h28, 10h09, 10h50, 11h31, 12h12, 12h53, 13h34, 14h15, 14h56, 15h37, 16h18, 16h59.



Linha oeste: Saindo da estação Caucaia: 5h30, 7h, 8h30, 10h15, 11h45, 13h30, 15h e 16h45.

Saídas da estação Moura Brasil: 6h15, 7h45, 9h30, 11h, 12h30, 14h15, 16h e 17h30.

Shoppings:

Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy: as lojas, quiosques e operações da Praça de Alimentação funcionarão normalmente, das 10h às 22h. Os órgãos públicos estarão fechados.

Shopping Iguatemi Bosque: lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão das 10h às 22h. Restaurantes abrirão das 11h30 às 23h.

Shopping Del Paseo: funcioamento normal, à exceção dos serviços bancários, que ficam fechados.

Via Sul Shopping: as lojas e quiosques, além de lazer e alimentação, estarão com funcionamento normal, das 10h às 22h. Selfit Academias funciona das 8h às 18h. Clínica Sim terá funcionamento de 6h às 18h. A Caixa Econômica estará fechada.

North Shopping Fortaleza: lojas e quiosques do North Shopping Fortaleza terão funcionamento normal. Alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h. Smart fit funciona das 08h às 17h; Clínica SIm das 6h às 18h e Oftalmoclínica das 10h às 18h. Lotérica e PrevTop estarão fechadas.