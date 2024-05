Motocicleta colide com ônibus na avenida Aguanambi, em Fortaleza

Uma moto colidiu com um ônibus ao tentar fazer um movimento proibido na avenida Aguanambi, no bairro de Fátima, em Fortaleza. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira, 29, quando o motociclista estava a caminho do trabalho.

Segundo a Agência Municipal de Trânsito (AMC), o acidente ocorreu após o motociclista ter realizado um movimento proibido no cruzamento da avenida Aguanambi e acessado o início do viaduto do BRT, onde acabou colidindo com o coletivo da empresa São Benedito.