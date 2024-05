Paróquia Cristo Rei finaliza produção de tapetes e se prepara para solenidade

FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

A montagem dos tapetes para a solenidade de Corpus Christi já foi finalizada na paróquia Cristo Rei, em Fortaleza. Celebrada nesta quinta-feira, 30, é conhecida como a única celebração em que o santíssimo sai da igreja para estar em meio ao povo, passando por algumas ruas para visitar a cidade.. Localizada no bairro Aldeota, a paróquia mantém a tradição de confeccionar os tapetes há mais de 20 anos e todos os anos, se baseia no tema da Campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) — este ano, teve como tema “Fraternidade e Amizade Social”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O pároco, padre Kleber Chevi, explica que para confeccionar o tapete, formado por treze paineis, são escolhidos versículos relacionados ao tema da campanha. “O tema básico são os temas relacionados à campanha da fraternidade do ano e com base neste tema escolhemos versículos para confeccionar os painéis que formam um único tapete que vai do patamar da igreja até final”, explica o clérigo.

Veja fotos FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Entre os desenhos estão alguns relacionados ao tema com o último sendo o desenho do Cristo Rei. A celebração será às 17 horas e logo em seguida, haverá a procissão com o santíssimo, que passará pela avenida Santos Dumont, com uma parada no hospital Gênesis; rua Carlos Vasconcelos, rua Costa Barros, com pausa no hospital São Camilo; e Nogueira Acioli para retornar a igreja.

A procissão terá duas pausas, onde serão feitas orações pelos enfermos em frente às unidades de saúde. “Por conta da organização para a missa, não haverá adoração ao santíssimo, mas a igreja estará aberta para visitação e às 17 horas, haverá a celebração Eucarística”, complementa o pároco. Leia mais Dia de Corpus Christi: veja os horários das missas em Fortaleza e interior do Ceará

Dia de Corpus Christi será ponto facultativo no Ceará Sobre o assunto Dia de Corpus Christi: veja os horários das missas em Fortaleza e interior do Ceará

Dia de Corpus Christi será ponto facultativo no Ceará Paróquia estará recebendo doações para a população do Rio Grande do Sul Em solidariedade ao povo gaúcho que há um mês sofre com as inundações causadas pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, a paróquia está recebendo donativos que serão enviados para o estado. A campanha iniciou nesta quarta-feira, 29, e segue até a segunda-feira, 3. O pároco explicou que desde o início, os paroquianos se sensibilizaram com a situação no sul do País e queriam começar a campanha para de alguma forma ajudar. “Iniciamos hoje a campanha e estamos recebendo vários itens como agasalhos, roupas, alimentos não perecíveis, água, calçados, colchonetes, material de higiene e limpeza. Estaremos com um sistema drive thru montado na entrada do salão paroquial, ao lado da igreja, das 7 às 18h30min”, pontua. A paróquia também recebe doações de rações para cães, gatos e gado. Os donativos serão transladados para o sul pela Cruz Vermelha e pelo Exército Brasileiro e serão entregues diretamente nas áreas afetadas pelas chuvas, visando auxiliar às famílias desabrigadas e aos animais desamparados. Na última segunda-feira, 27, a Arquidiocese de Fortaleza anunciou que, até o dia 27 de junho, todas as paróquias e o shopping Iguatemi Bosque receberão donativos a serem enviados para os gaúchos. Além disso, foi disponibilizada a chave pix da Cáritas do Regional Sul 3 da CNBB, que é o CNPJ 33.685.686/0010.41.

Serviço Missas de Corpus Christi Paróquia Cristo Rei - Aldeota Missa às 17 horas e em seguida procissão com o santíssimo pelas adjacências Missa no Santuário Arquidiocesano de Adoração | Paróquia São Benedito