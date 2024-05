Biólogos recomendam mudança de local do Fortal; empresa não tem plano B

Diretor do Fortal afirma que o planejamento segue prevendo a realização do evento no terreno cedido pela Fraport

Um coletivo de biólogos do Ceará lançou uma carta aberta para se manifestar contra o desmatamento do terreno onde seria construída a nova Cidade Fortal. A obra foi embargada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) na quarta-feira, 15, e passa por imbróglio entre órgãos ambientais e a realizadora do evento. De acordo com o diretor do Fortal, não há outro local pensado para a realização do evento.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) afirma que 80% do terreno possui espécies indicadoras de mata atlântica, protegidas por legislação específica. Enquanto isso, a empresa responsável pelo Fortal, Carnailha Empreendimentos e Publicidade Ltda, defende que a área não faz parte do bioma e segue com planos de realizar o festival no espaço.