Ceará é o estado que mais degradou vegetação de restinga entre 2022 e 2023

O Ceará é a unidade da federação que mais degradou a área de restinga em 2022 e 2023. O Estado é líder na supressão dessa vegetação costeira, presente principalmente em dunas, pelo menos desde 2017. Os dados são do Atlas da Mata Atlântica, coordenado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Segundo o levantamento, o Ceará ainda é um dos quatro estados com aumento no desmatamento de mata atlântica. Enquanto o Brasil teve uma queda de 27% no desflorestamento do bioma, Ceará, Piauí, Mato Grosso do Sul e Pernambuco foram na direção contrária. Foram 7 hectares (ha) desmatados no período de 2022 e 2023 no Estado, contra 6 ha na edição de 2021 e 2022 da pesquisa.

As áreas de restinga são parcialmente protegidas pela Lei da Mata Atlântica, já que são consideradas parte do bioma. O Ceará tem 56.818 ha de restinga arbórea. No entanto, 526 ha foram perdidos em 2022 e 2023. Houve redução de quatro hectares quando comparado ao período de 2021 e 2022. Entre as cidades do País que mais desflorestaram essa vegetação, a principal foi Itapipoca, no litoral Oeste, suprimindo 281 ha.