Greve: professores da Uece realizam ato no Centro de Fortaleza

Professores reivindicam reajuste salarial e a convocação de professores do cadastro reserva do concurso de 2022

Professores da Universidade Estadual do Ceará (Uece) realizaram, na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, um ato em defesa da greve da categoria, nesta quarta-feira, 22. Os docentes da instituição estão em greve desde o dia 4 de abril, além dos professores da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Os docentes da Universidade Regional do Cariri (Urca) decidiram, no início do mês, pela suspensão da atual greve da categoria.

“A greve é nosso instrumento de luta em função do que estamos reivindicando, são melhorias salariais mais contratação de professores, questões de infraestrutura e assistência estudantil. Nós há muito tempo estamos tentando um diálogo com o governo mas não estamos conseguindo ter um avanço das pautas da educação”, afirmou o presidente do Sindicato de docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece), professor Nilson Cardoso.

O Governo do Ceará anunciou um aumento de 5,62% para os servidores estaduais, valor que não é aceito pela categoria, que alega ter 35,7% de perdas salariais pela ausência de reajuste durante o Governo de Camilo Santana, de acordo como explicou Nilson Cardoso.