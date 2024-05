Vestibular Uece 2024.2: segunda fase começa neste domingo, 19

Começou na manhã deste domingo, 19, a segunda fase do Vestibular 2024.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Neste estágio, 4.404 estudantes, que se classificaram na etapa anterior, disputam as 2.322 vagas em 72 cursos de graduação.

As provas de Redação e de disciplinas específicas, que variam conforme o curso, ocorrem em sedes da Uece em Fortaleza e no interior do Estado. No campus do Itaperi, local de aplicação na Capital, embora com fluxo menor que na primeira fase, o trânsito em frente à entrada, na avenida Silas Munguba, teve um grande congestionamento.

O cenário habitual destas ocasiões se repetiu, com vendedores ambulantes de água e canetas, barracas onde era possível comprar um último lanche antes da prova e centenas de candidatos.