Cursinho da Uece seleciona alunos em situação de vulnerabilidade social

O cursinho preparatório UeceVest lançou, nessa sexta-feira, 10, o edital para seleção de estudantes bolsistas em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, serão ofertadas 32 vagas gratuitas para o Núcleo Pré-Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece).



De acordo com a Universidade, podem participar do processo os estudantes da rede pública de ensino que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio ou tenham cursado todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) na rede pública. Também é necessário pertencer a famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo.

