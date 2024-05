Uece realiza segunda fase do Vestibular 2024

A prova será realizada no domingo, 19, e na segunda-feira, 20, em Fortaleza e em campus do Interior

Das 2.322 vagas ofertadas, 1.222 são para o cursos ofertados na Capital, e outros 1.094 vagas para cursos ofertados no Interior, nas cidades de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá, Aracati, Canindé e Quixeramobim.

O exame será realizado em dois dias, sendo constituído de quatro provas, uma de redação e três específicas, de acordo com o curso escolhido pelo candidato no momento da inscrição. Segundo a instituição, 4.404 candidatos estão aptos para realizar a prova .

Será realizada no domingo, 19, e na segunda-feira, 20, a segunda fase do vestibular 2024.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) entre 9h e 13 horas. A prova vai ser aplicada em Fortaleza e também nas unidades da instituição no Interior.

Fábio Perdigão, professor e presidente da Comissão Executiva do Vestibular, recomenda que os candidatos cheguem ao seu local de prova às 8 horas da manhã, uma hora antes do início da avaliação. O Cartão de Informação do Candidato, com dados pessoais e endereços dos locais de prova, estão disponíveis no site da Comissão.

Em Fortaleza, a prova será realizada no campus do Itaperi, na avenida Silas Munguba, 1.700. No Interior, a prova será nos campi da instituição citados acima. Além do site, o candidato pode ter mais informações por meio dos números 3101.9710 ou 3101.9711.