Procurador acusado de agredir entregadora em Fortaleza é afastado

PM chegou a ser acionada após confusão envolvendo procurador e entregadores em condomínio no bairro Meireles Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O procurador do Ministério Público Militar (MPM) acusado de agredir uma entregadora em um condomínio do bairro Meireles, em Fortaleza, no último dia 24 de março, foi afastado cautelarmente por 120 dias pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A decisão foi tomada nesse domingo, 28. O POVO apurou que o procurador Antônio Cerqueira também foi proibido pela Corregedoria Nacional do Ministério Público de ingressar na sede da Procuradoria de Justiça Militar, localizada no bairro Aeroporto. Ele ainda não poderá entrar em contato com a vítima e com testemunhas do caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além do caso em si, pesou contra Cerqueira relatos de que ele teria tentado convocar os policiais militares que atenderam à ocorrência para prestar depoimento na Procuradoria de Justiça Militar. A denúncia de agressão é apurada pela Polícia Civil e transcorre na Justiça Estadual.