Procedimento é aberto contra procurador acusado de agredir entregadora em Fortaleza

Conduta de Antônio Cerqueira é investigada tanto pelo Conselho Nacional do Ministério Público quanto pela Corregedoria do Ministério Público Militar. Caso ocorreu no domingo

O corregedor nacional do Ministério Público instaurou nessa terça-feira, 26, reclamação disciplinar contra Antônio Cerqueira, procurador de Justiça Militar no Ceará. Ele foi acusado de agredir uma entregadora por aplicativo nesse domingo, 24, em um condomínio do bairro Meireles, em Fortaleza. Parte da confusão foi registrada em vídeo.



Conforme o Conselho Nacional do Ministério Público, o corregedor nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias, determinou a notificação da Corregedoria-Geral do Ministério Público Militar para que, em um prazo de cinco dias, apresentasse as providências tomadas internamente acerca do caso.



Ao O POVO, a Corregedoria do Ministério Público Militar afirmou que também instaurou reclamação disciplinar para apurar os fatos. A reportagem entrou em contato com o procurador, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.