Procurador afirma ser vítima de denúncias mentirosas e nega agressão física contra entregadora em Fortaleza

A versão dele descreve que no dia 24, por volta das 14h30, havia feito dois pedidos pelo Ifood e quando um dos pedidos chegou foi verificado que o cartão não havia passado. Ele afirma que indagou se poderia pagar com PIX ou dinheiro, no entanto a entregadora afirmou que somente receberia via cartão de crédito.

Ele afirma que a entregadora disse: "deixe de zuada porque caso contrário eu vou embora". E neste momento ele afirma ter determinado que ela se retirasse do prédio, pois estava no interior do condomínio.

"Foi quando comentei, já com uma certa impaciência com a entregadora, que o problema não seria com meus cartões, mas com a máquina, já que ela teria tentado por várias vezes passar por cartões.

"Qual não foi minha surpresa quando a entregadora começou a filmar gritando por socorro, dizendo que meu cartão havia sido rejeitado, por uma compra de R$ 35 e que ela estava sendo humilhada", afirma.

De acordo com o procurador, dois policiais estavam fazendo a ronda pela Beira Mar e explicou o fato a eles e retornou para o apartamento. Cerqueira nega ter agredido fisicamente a vítima.

"Nunca toquei nesta senhora, sequer cheguei perto dela, muito menos a enforquei, como estão dizendo", ressaltou.

Conforme o professor de Direito, durante o período de trabalho como professor universitário e ainda quando ministrava cursos na Escola Superior do Ministério Público do Ceará, Escola da Magistratura no Rio Grande do Norter e Escola Superior do Ministério Público do Amapá "nunca minha honra foi questionada", alegou.

Por fim o procurador informou que as medidas jurídicas e administrativas são tomadas.

Providências administrativas

O corregedor nacional do Ministério Público instarou na última terça-feira, 26, uma reclamação disciplinar contra o procurador e determinou a notificação da Corregedoria-geral do Ministério Público Militar, para que no prazo de cinco dias, apresentasse as providências tomadas internamente acerca do caso.