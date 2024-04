Idoso agride entregadora após ter cartão recusado em Fortaleza

Caso aconteceu em bairro nobre da Capital nesse domingo, 24. Agressão teria começado após compra no cartão não ter sido autorizada

Uma entregadora de aplicativo registrou Boletim de Ocorrência (BO) por injúria denunciando um cliente. O homem, que é morador de um condomínio localizado em área nobre de Fortaleza, teria se tornado agressivo após ter o pagamento por cartão não autorizado.

Em vídeo que circula na internet, é possível ver quando o homem joga a bolsa da entregadora no chão, enquanto grita: "Sai daqui, vá embora, saia daqui agora. Eu quero que você saia. Você também! Vão embora os dois".



De acordo com a mulher, ela foi agredida pelo idoso após seu cartão ter sido recusado na hora do pagamento da compra. Caso foi registrado nesse domingo, 24, no bairro Meireles.