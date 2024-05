Empresário acusado da morte de advogado ficará em prisão domiciliar

O advogado Francisco Di Angellis foi morto no dia 6 de maio Crédito: Reprodução/Redes sociais

O empresário acusado de ser o mandante da morte do advogado Francisco Di Angellis de Morais, de 41 anos, teve a prisão preventiva substituída pela domiciliar. O despacho foi publicado pelo Tribunal de Justiça do Ceará no dia 25 de abril. Ernesto Wladmir Oliveira Barroso teria uma doença grave e necessitaria de sair para eventuais tratamentos ambulatoriais e hospitalares. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O julgamento do recurso em Habeas Corpus do Superior Tribunal de Justiça, por meio da quinta turma, por maioria, deu provimento ao recurso para substituir a prisão preventiva de Ernesto", diz o documento.