Morte de advogado: Justiça acata denúncia, empresário e ex-PMs viram réus

Processo é aberto apenas 72 horas após o MPCE formalizar a denúncia à Justiça. Documento aponta que Francisco Di Angellis Duarte de Morais teria recebido R$ 800 mil para retirar notícias de portal onde trabalhava. Material falavam de rápida ascensão financeira de empresário, apontado como o mandante do crime. Execução, atribuída a dois ex-PMs, foi no dia 6 de maio deste ano, na Parquelândia

Di Angellis foi morto a tiros na noite de 6 de maio deste ano , quando chegava em casa, no bairro Parquelândia. Conforme a denúncia, Ernesto foi o mandante e Glauco e José Luciano atuaram como executores materiais. A perícia chegou encontrar 11 cápsulas na cena do crime. O advogado teria sido assassinado, segundo a denúncia, por uma extorsão que ele teria intermediado contra Ernesto . O empresário e os ex-PMs estão presos desde o dia 17 de junho, apontados pela trama e a morte da vítima.

Na noite dessa segunda-feira, 28, apenas 72 horas corridas após o Ministério Público Estadual (MPCE) formalizar a apresentação da denúncia à Justiça contra os investigados, o juiz Antônio Edilberto Oliveira Lima, da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, acatou o pedido e confirmou a abertura do processo criminal. A denúncia, assinada pelos promotores Ythalo Frota Loureiro, Márcia Lopes Pereira e Alice Iracema Melo Aragão, havia sido apresentada na última sexta-feira, 25.

O empresário Ernesto Wladimir Oliveira Barroso, 42, e os ex-policiais militares Glauco Sérgio Soares Bonfim, 51, e José Luciano Souza de Queiroz, 42, agora são réus no processo sobre o assassinato do advogado Francisco Di Angellis Duarte de Morais , de 41 anos, ocorrida em maio, em Fortaleza.

Em depoimento à Polícia Civil, na fase de inquérito sobre o homicídio, o empresário confirmou que pagou R$ 800 mil para que matérias com denúncias contra ele fossem excluídas do site CN7, parte do grupo para o qual Di Angellis trabalhava. Apesar disso, ele negou ter ordenado a morte do advogado. As matérias foram de fato retiradas, conforme as investigações.

Segundo o MPCE, a pedida inicial para retirada das postagens teria sido de R$ 1,5 milhão (valor escrito num papel), durante um encontro em um café no bairro Dionísio Torres, mas o empresário teria sido aconselhado por amigos a renegociar o valor da extorsão.

A investigação aponta que Ernesto pagou R$ 800 mil a Di Angellis na manhã do dia 28 de abril, durante um encontro entre os dois numa padaria no Eusébio. Os policiais da 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiram confirmar que enquanto a reunião acontecia, do lado de fora, no estacionamento de uma farmácia ao lado, um rastreador foi implantado no carro do advogado.

O equipamento foi instalado, através de um ímã, pelos ex-PMs Glauco e José Luciano, segundo inquérito policial. Câmeras de segurança registraram a presença de todos os personagens nos locais indicados. Até o momento do assassinato, Di Angellis teve as localizações de sua picape Cherokee monitoradas pelos réus por mais de 200 horas.

Quatro dias antes, em 24 de abril, os dois ex-PMs já teriam tentado instalar o rastreador, ao procurarem o carro do advogado no prédio comercial onde ele trabalhava. A DHPP apurou que a mesma arma que matou Di Angellis foi usada em outros cinco assassinatos em Fortaleza, na região da Grande Messejana, todos com autoria desconhecida.

LEIA TAMBÉM | Advogado esperava indicação a cargo na Companhia Docas