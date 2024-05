Casas desabam no Conjunto Palmeiras na manhã deste sábado, 27

Três casas desabaram no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 27, e outra tem risco de desabamento, de acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Em nota, a Defesa Civil de Fortaleza informou que registrou a ocorrência e mandou uma equipe para o local “para avaliar a situação, fazer a vistoria e tomar as medidas necessárias”.