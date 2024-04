Saiba quem são as cinco mulheres mortas no Ceará nesta sexta-feira, 12

MARIA Eduarda, Verônica, Luana, Cátia e Karoline foram mortas ontem Crédito: Montagem feita a partir de Redes sociais

Os dois bairros seriam rivais no conflito de facções criminosas. Pessoas próximas acreditam que as duas foram mortas por frequentar o bairro. Luana publicava imagens do dia-a-dia, fazia divulgação de estabelecimentos e de torcida organizada, era torcedora do Fortaleza Esporte Clube. Já em Caucaia, uma mulher de 23 anos foi morta durante a madrugada desta sexta-feira, no bairro Camurupim. Outras duas mulheres foram baleadas durante a ocorrência e encaminhadas a uma unidade de saúde. A vítima também divulgava a rotina nas redes sociais e se intitulava participante do "Bonde dos Cria", que é relacionado a uma torcida organizada do Ceará Sporting Club, no Parque Jerusalem. A vítima era mãe de dois meninos.