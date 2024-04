Proteção de prédios históricos do Ceará é discutida em seminário no MPCE

Especialistas apontaram a necessidade de engajamento popular e do Poder Público para a preservação de edificações icônicas do Ceará

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) promoveu na manhã desta sexta-feira, 12, uma discussão sobre a proteção de prédios históricos no Estado. O seminário “A Proteção do Patrimônio Cultural Edificado do Ceará: Desafios e Perspectivas” foi realizado na Escola Superior do Ministério Público (ESMP), no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Na ocasião, participaram lideranças e estudiosos na luta pela preservação cultural, bem como o público geral.

Durante o Seminário, foi destacada a relação entre as leis brasileiras e a proteção do patrimônio cultural do País. Segundo Fábio Ottoni, coordenador do Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Proteção [...] do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caomace), apesar das disposições constitucionais favoráveis, ainda há desafios e lacunas na efetivação dessa proteção.

"É obrigação do poder público cuidar do nosso patrimônio cultural. Quando falamos em patrimônio cultural, estamos nos referindo à própria identidade das pessoas, e é dever do poder público promover essa defesa”, comenta o promotor de Justiça.