Após suspensão temporária, servidores do Detran retomam greve

Greve dos servidores do órgão teve início no dia 3 de abril. Categoria demanda reestruturação salarial e denuncia condições de trabalho precárias

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Ceará decidiram retomar a greve geral, após suspensão temporária da paralisação nessa quinta-feira, 11. A decisão veio depois de uma reunião da categoria com o Governo do Estado, realizada no mesmo dia.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (Sindetran-CE), a mesa de negociação ocorreu no Palácio da Abolição com secretários do governo.