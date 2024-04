Sexta-feira Santa: veja o que funciona em Fortaleza durante o feriado

Data importante para o calendário cristão é celebrada nesta sexta-feira, 29 de março. No feriado da Sexta-feira Santa , alguns serviços devem parar, mas outros essenciais continuam com as atividades voltadas à população.

A Câmara dos Diretores Lojistas (CDL) informou que as lojas da Capital não devem funcionar nesta data e que os consumidores podem aproveitar as promoções nas lojas até a quinta-feira, 28.

A companhia informou ao O POVO que a Central de Relacionamento (0800.285.0196), deve continuar o atendimento aos clientes 24h por dia. Os usuários também podem entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará ou pelo número de WhatsApp (21) 99601-9608. As lojas de atendimento presencial não devem funcionar durante a Semana Santa, retornando as atividades no dia 01 de abril. Equipes de manutenção devem atender a população em regime de plantão.

Já as linhas Sul, Oeste e Nordeste atendem os passageiros em operação especial nesta sexta com a programação abaixo:

As linhas do metrô e do VLT de Fortaleza devem funcionar em horário especial, enquanto os VLTs de Sobral e Cariri devem permanecer fechados. No sábado, 30, as linhas metroviárias voltam a funcionar normalmente em todo o Estado.

O Detran e a Casa do Cidadão não funcionam na quinta, 28, na sexta-feira, 29, e nem no sábado, 30.

Já a praça de alimentação funciona normalmente. As salas de cinema estarão em funcionamento conforme programação dos dias 30 e 31 de março.

Shopping Via Sul

No Via Sul Shopping, todas as lojas e quiosques estarão fechados, a praça de alimentação e o espaço diversão funcionarão. As Americanas funcionam na sexta-feira, 29, das 11 às 22 horas, e a academia SelFit também, mas no horário das 8 às 18 horas. Caixa Econômica Federal, estará fechada na Sexta-feira Santa. As salas de cinema estarão em funcionamento conforme programação dos dias 30 e 31 de março. A bilheteria do Theatro e a Clínica Sim também estarão fechadas.

North Shopping Jóquei

No North Shopping Jóquei, as lojas e quiosques estarão fechados e a praça de alimentação e lazer funcionarão. As salas de cinema estarão em funcionamento conforme programação dos dias 30 e 31 de março. Veja:

Lojas e quiosques: fechados

Praça de alimentação: das 11 às 22 horas

Vila Trampolim: das 11 às 22 horas

Carneiro do Ordones: das 11 à meia-noite

Seu Domingo Quintal: das 11 à meia-noite

FrutBiss: das 12 à meia-noite

Santa Pastelaria: das 16 às 22 horas

Arena Green: das 6 às 22 horas

Parque do Jóquei: das 16 às 23 horas

Iguatemi Bosque

O shopping terá funcionamento diferente no feriado da Sexta-feira Santa. Confira:



Lojas e quiosques: fechados

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer: das 10 às 22 horas

Restaurantes: das 11h30min às 23 horas

Cinema: das 13 às 22 horas

Supermercados: das 7 às 22 horas

Laboratório Emílio Ribas: das 7 às 17 horas

Cactus Sports Park: das 6 às 22 horas

Cobasi: das 9 às 21 horas

Lotérica: fechada

Polícia Federal: fechada

Detran: fechado

Casa do Cidadão: fechada

CLDO: fechado

RioMar Fortaleza

As lojas e os quiosques do shopping RioMar Fortaleza não vão abrir, bancos e órgãos públicos também estarão fechados. Já as operações de alimentação, supermercados, farmácias e entretenimento funcionam normalmente. Confira:

Lojas, quiosques: fechados

Órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: das 10 às 22 horas

Espaço Gourmet/Boulevard: das 12 às 22 horas

Lojas Americanas: das 9h30min às 22h30min

Mercadinhos São Luiz: das 10 às 22 horas

Farmácias: das 10 às 22 horas

Game Station: das 12 às 22 horas

RioMar Kennedy

As lojas e os quiosques do shopping RioMar Kennedy não vão abrir, bancos e órgãos públicos também estarão fechados. Já as operações de alimentação, supermercados, farmácias e entretenimento funcionam normalmente. Confira:

Lojas e quiosques: fechados

Órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: das 10 às 22 horas

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: das 10 às 22 horas

Academia SmartFit: das 8 às 17 horas

Extrafarma: das 9 às 21 horas

Lavateria: das 7 às 22 horas

Lojas Americanas: das 10 às 21 horas

Mercadão São Luiz: das 7 às 22 horas

Pague Menos: das 12 às 21h20min

Planet Park: das 10 às 22 horas

Vila Trampolim: das 14 às 22 horas

Grand Shopping

O shopping deve funcionar em horário diferenciado, contando também com programação de Páscoa. Na Seita-feira Santa, 29, lojas e quiosques estarão fechados, e a Praça de Alimentação estará funcionando. O cinema seguirá sua programação normal. No sábado, 30, o funcionamento será normal, das 10 às 22 horas, e no domingo de Páscoa das 13 às 21 horas. Veja:



Lojas e Quiosques: fechados

Praça de Alimentação: das 11 às 22 horas

Lojas Americanas: das 12 às 21 horas

Bancos: fechados

Unimed: fechada

Shopping Benfica

O Shopping deve funcionar com programação diferenciada, lojas e quiosques devem continuar fechados, mas a Praça de Alimentação segue funcionando. Confira:

Lojas e Quiosques: fechados

Praça de alimentação: das 10 às 22 horas

Mercadinho São Luiz: das 7 às 21 horas

Cinema: das 12h45min às 20h15min

Lotérica: fechada

Caixa econômica Federal: fechada

Detran: fechado

Casa do Cidadão: fechada

Tribunal de Justiça: fechado

Shopping Del Paseo

No Del Paseo, as lojas e quiosques ficam fechados, mas a Praça de Alimentação deve funcionar das 11 às 12 horas e o cinema, a partir das 13 horas. Veja:

Lojas e quiosques: fechados

Praça de Alimentação: das 11 às 22 horas

Day Play: das 12 às 22 horas

Lojas Americanas: das 12 às 20 horas

Mercadinhos São Luiz: das 7 às 22 horas

Cinema: a partir das 13 horas

Travelex Confidence: fechado

Via Sorte Loteria: fechada

Caixa Econômica Federal: fechada

Terrazo Shopping (Eusébio)

No Feriado, todas as lojas e quiosques do Terrazo Shopping estarão fechados, mas a Praça de Alimentação e os supermercados estarão abertos das 11 às 22 horas. Confira:

Lojas e quiosques: fechados

Praça de Alimentação e operações de lazer: das 11 às 22 horas

Supermercado Guará: das 7 às 22 horas

Academia Greenlife: das 8 às 16 horas

Giga Mall

O shopping não terá nenhum serviço e nem comercio funcionando, retornando as atividades nos dia 30 e 31 de março.

Lojas e quiosques: fechados

Praça de Alimentação: fechada

Shopping Iandê (Caucaia)

A shopping deve ter um funcionamento diferenciado, com serviços de alimentação e farmácia abertos, mas lojas e quiosques fechados.