Semana Santa: Várzea Alegre e Reriutaba realizam Procissão do Fogaréu

Com a chegada da Semana Santa, os católicos realizam ritos e celebrações que relembram a Paixão, morte e ressureição de Jesus Cristo. Um destes ritos é a Procissão do Fogaréu, que relembra a prisão de Cristo pelos guardas do Sinédrio, com seu percurso e realização em diferentes cidades. No Ceará, os municípios de Várzea Alegre, no Cariri, e Reriutaba, na região Norte, realizam anualmente o rito.

Em Várzea Alegre, que realiza a Procissão pela primeira vez no pós pandemia, a manifestação religiosa acontece nesta sexta-feira, 22, às 19 horas. Esta é a 14ª edição do evento e simboliza um momento penitencial. A secretária de cultura e turismo do Município, Antônia Oliveira, diz que a caminhada fomenta a cultura secular e há quem considere uma celebração mística e religiosa, enquanto outros consideram apenas religiosa.

"A gente faz no período que antecede a Semana Santa, tendo em vista que na tradição dos penitentes, eles sempre saem de casa em casa cantando os seus benditos, se auto flagelando - aqui ainda tem alguns que se auto flagelam - e pedindo jejum. Então quando a gente pensou nesse encontro para valorizar e fomentar essa cultura, que já está um pouco enfraquecida", diz.